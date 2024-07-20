Dünyanın önemli medya kuruluşlarından biri olan ESPN, 21. yüzyılın en iyi 20 sporcusunu açıkladı. Lisetede 2 futbolcu ve basketboldan ise 5 ismin olması dikkat çekti. Cristiano Ronaldo listeye 13. sıradan girerken Lionel Messi ise 3. sırada yer aldı.

20) Aaron Donald (Amerikan Futbolu)

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19) Lewis Hamilton (Formula 1)

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18) Patrick Mahomes (Amerikan Futbolu)

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17) Shaquille O'Neal (Basketbol)

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16) Tim Duncan (Basketbol)

Spurs

15) Katie Ledecky (Yüzme)

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14) Stephen Curry (Basketbol)

Cunningham Curry Warriors Rockets

13) Cristiano Ronaldo (Futbol)

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12) Rafael Nadal (Tenis)

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11) Novak Djokovic (Tenis)

Novak Djokovic Serbia U S Open 2023

10) Kobe Bryant (Basketbol)

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9) Usain Bolt (Atletizm

8) Tiger Woods (Golf)

Golfer Tiger Woods Masters Augusta Georgia 2019

7) Simone Biles (Atletizm)

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Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu ve En-Nesyri açıklaması Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu ve En-Nesyri açıklaması

6) Roger Federer (Tenis)

Roger Federer 2012

5) Tom Brady (Amerikan Futbolu)

Tom Brady

4) LeBron James (Basketbol)

Lebron

3) Lionel Messi (Futbol)

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2) Serena Williams (Tenis)

Who Is Serena Williams

1) Michael Phelps (Yüzme)

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