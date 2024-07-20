Dünyanın önemli medya kuruluşlarından biri olan ESPN, 21. yüzyılın en iyi 20 sporcusunu açıkladı. Lisetede 2 futbolcu ve basketboldan ise 5 ismin olması dikkat çekti. Cristiano Ronaldo listeye 13. sıradan girerken Lionel Messi ise 3. sırada yer aldı.

20) Aaron Donald (Amerikan Futbolu)

19) Lewis Hamilton (Formula 1)

18) Patrick Mahomes (Amerikan Futbolu)

17) Shaquille O'Neal (Basketbol)

16) Tim Duncan (Basketbol)

15) Katie Ledecky (Yüzme)

14) Stephen Curry (Basketbol)

13) Cristiano Ronaldo (Futbol)

12) Rafael Nadal (Tenis)

11) Novak Djokovic (Tenis)

10) Kobe Bryant (Basketbol)

9) Usain Bolt (Atletizm

8) Tiger Woods (Golf)

7) Simone Biles (Atletizm)

6) Roger Federer (Tenis)

5) Tom Brady (Amerikan Futbolu)

4) LeBron James (Basketbol)

3) Lionel Messi (Futbol)

2) Serena Williams (Tenis)

1) Michael Phelps (Yüzme)