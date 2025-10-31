EPDK kararına göre, mesken tüketici grubu için yıllık tüketim sınırı 4 bin kWh olarak belirlendi. Aynı kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ve bu yerlerin ortak kullanım alanları da değerlendirilecek.

Tarımsal Faaliyetler ve Kamu Tesisleri İçin 150 Milyon kWh Sınırı

Kurul kararına göre, AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ve tarımsal faaliyetler tüketici grubunda yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh olarak uygulanacak.

Bununla birlikte, diğer tüketici grupları için yıllık tüketim miktarı 15 bin kWh olarak belirlendi.

Katsayılar Değişmedi

EPDK’nın açıklamasına göre, Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) uygulaması da 2026’da aynı şekilde devam edecek. Buna göre;

Mesken tüketici grubu için KBK değeri 1,05 ,

Diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek.

Yeni Tarife 1 Ocak 2026’da Yürürlüğe Girecek

EPDK’nın 2026 yılına ilişkin “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” kararı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni düzenleme ile enerji piyasasında fiyat istikrarının korunması, tüketicilerin enerjiye erişiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve piyasa yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.