TÜİK verileriyle netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, 2026 yılı yeniden değerleme oranını da belirlemiş oldu. Mevzuat gereği, Ekim ayına ait ÜFE’nin 12 aylık ortalaması yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.

TÜİK’in yayımladığı son verilere göre, 12 aylık ortalama ÜFE artışı %25,49 olarak gerçekleşti. Bu oran, vergi ve ceza artışlarında temel ölçüt olarak kullanılacak.

Yeni yılda hangi kalemler etkilenecek?

2026 yılıyla birlikte pek çok kalemde artış yaşanacak. Bunlar arasında:

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Araç muayene ücretleri

Emlak vergileri

Pasaport, ehliyet, kimlik harçları

Trafik cezaları

Diğer vergi ve harç kalemleri

yer alıyor.

2026’da zamlar yüzde 25’in üzerinde olmayacak

Belirlenen yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla azaltılmadığı sürece doğrudan uygulanacak. Bu oran, 2025’e göre daha sınırlı bir artış anlamına geliyor.