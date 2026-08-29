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Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla son golünü geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan karşılaşmada kaydetmişti.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin ilk iki haftasında iki asistlik katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele 3-2 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 55. dakikasında topu ağlara gönderen Brezilyalı futbolcu, bu golle 2026-2027 sezonundaki ilk golüne imza attı.

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, Göztepe karşısında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

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