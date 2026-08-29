Volvo Trucks, 100. Yılını Özel Seri FH ve FH16 Modelleriyle Kutluyor!

Taraftarın Radarına Takılan İsim: Malick Fofana Fenerbahçe'ye Transfer Olur mu?

Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor! İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de hangi camilerde program var?

Bunlar da ilginizi çekebilir

TMSF yönetimindeki Güney Hastanesi satışa çıkıyor: İhale tarihi belli oldu

“Fidan Hoca” soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Aylık kazancı yaklaşık 1 milyon TL

Piyasalarda haftanın kazananları belli oldu: Borsa, altın ve dövizde hareketlilik

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi RAMS Park'ta konuk etti. Müsabakayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Rafael Leao da karşılaşmayı tribünden takip etti. Bugün İstanbul'a gelen 27 yaşındaki futbolcu, maçın ardından sahaya inerek taraftarları selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Leao, bayrak dalgalandırdı ve üçlü çektirdi.

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Milan'dan transfer ettiği Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı takımın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sahaya inerek taraftarları selamladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.