Bakırcı GYO halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong'un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecektir. Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00'de tüm basına açık olacaktır' denildi.

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