Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, yurt içi petrol üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 artarken, doğal gaz üretimi yüzde 39 yükseldi. Artış, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji faturasının düşürülmesi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Petrol Üretimi 47,9 Milyon Varile Yükseldi

2024 yılında 38 milyon varil olan yurt içi petrol üretimi, 2025’te yüzde 26’lık artışla 47,9 milyon varile ulaştı. Günlük ham petrol üretimi ise 25 Nisan 2025’te 135 bin 671 varil ile yıllık bazda rekor seviyeye çıktı. Özellikle Gabar’daki üretim artışı, Türkiye’nin petrol arzına önemli katkı sağladı.

Doğal Gaz Üretiminde 10,2 Milyon Metreküplük Zirve

Doğal gazda da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. 2024 yılında yıllık 2,3 milyar metreküp olan Türkiye geneli üretim, 2025’te 3,2 milyar metreküpe çıktı. Böylece doğal gaz üretiminde yıllık artış yüzde 39 olarak kayıtlara geçti. 21 Nisan 2025’te günlük üretim 10,2 milyon metreküple zirve yaptı. Karadeniz’deki doğal gaz sahaları bu artışta belirleyici rol oynadı.

Enerji Faturasına Yerli Üretim Desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretimindeki artışın Türkiye’nin enerji faturasını düşürmede önemli bir katkı sağladığını belirtti. Bayraktar, Türkiye’nin her yıl 60-70 milyar dolar civarında enerji faturası ödediğini hatırlatarak, ülkenin enerjisinin yaklaşık üçte ikisinin ithal edildiğine dikkat çekti.

2026 İçin Yeni Keşif ve Yatırım Vurgusu

2025 yılında yerli enerji üretiminde önemli bir hamle yapıldığını vurgulayan Bakan Bayraktar, 2026 yılına ilişkin hedefleri de paylaştı. Bayraktar, Karadeniz’deki doğal gaz üretiminin iki katına çıkarılacağını, Diyarbakır’da uygulanacak yatay sondaj yönteminin Türkiye petrolcülüğü açısından “oyun değiştirici” olacağını ifade etti. Denizlerde ve kara alanlarında sondaj faaliyetlerinin artacağını belirten Bayraktar, 2026’nın daha büyük keşiflerin yapılacağı bir yıl olacağını söyledi.

Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması Hedefleniyor

Yerli petrol ve doğal gaz üretimindeki artış trendi, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda stratejik önem taşıyor. Yeni keşifler ve artan üretim kapasitesiyle birlikte, önümüzdeki dönemde enerji arz güvenliğinin güçlenmesi ve cari açığın azaltılması bekleniyor.