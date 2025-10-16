Platformun yayımladığı Topluluk Kuralları Uygulama Raporu’na göre, kaldırılan içeriklerin yüzde 99’undan fazlası kullanıcı bildirimi olmadan otomatik olarak tespit edildi. Ayrıca içeriklerin yüzde 90’ı hiç görüntülenmeden yayından kaldırıldı.

Kullanıcı bildirimiyle tespit edilen içeriklerde ise müdahale hızı dikkat çekiyor; bu içeriklerin yüzde 80,6’sı ortalama iki saat içinde platformdan silindi.

Türkiye’de de milyonlarca içerik kaldırıldı

Türkiye’de aynı dönemde 4 milyon 431 bin 182 video topluluk kurallarına aykırı bulunduğu gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Ülke genelinde kaldırılan içeriklerin yüzde 99,4’ü kullanıcı bildirimi olmadan sistem tarafından tespit edilirken, yüzde 97’si 24 saat içinde platformdan silindi.

Canlı yayınlarda rekor müdahale

TikTok’un canlı yayın denetim sistemi de aktif olarak çalışıyor. Rapora göre, 2025’in ikinci çeyreğinde topluluk kurallarını ihlal eden 36 milyondan fazla canlı yayın sonlandırıldı. Bu rakam, bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 100’lük artışa işaret ediyor ve TikTok’un canlı yayınlarda da kullanıcı güvenliğini önceliklendirdiğini gösteriyor.

Genç kullanıcılar için dijital güvenlik öncelikli

Kaldırılan içeriklerin yüzde 30,6’sı hassas içerik, yüzde 30,5’i ise ticari aktivitelerden oluşuyor. Genç kullanıcıların güvenliğine yönelik yapılan denetimlerde ise hızlı müdahale öne çıkıyor; söz konusu içeriklerin yüzde 94,4’ü hiç görüntülenmeden, yüzde 98’i ise 24 saat içinde kaldırıldı. 13 yaşın altında olduğu tespit edilen 25 milyondan fazla hesap da platformdan çıkarıldı.

Reklam politikası ihlalleri de denetleniyor

TikTok, reklam politikalarına aykırı hareket eden reklam verenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Nisan–Haziran döneminde 8 milyondan fazla reklam, politika ihlali gerekçesiyle kaldırıldı. Bu ihlallerin büyük çoğunluğu, doğrudan hesap düzeyinde alınan aksiyonlarla gerçekleşti.