10 Kilometreye Kadar Soft-Kill Koruması

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Sisteminin tanıtımında, özellikle mini ve mikro İHA’lar, taktik dronlar, seyir füzeleri ve akıllı mühimmatlara karşı elde edilen başarılar ön plana çıktı.

Sistem; radar, elektro-optik ve elektronik karıştırıcıların entegre çalışmasıyla 10 kilometre menzile kadar Soft-Kill müdahalesi yapabiliyor.

Hard-Kill tarafında ise MKE üretimi 12.7 mm, 20 mm ve 35 mm silah sistemleri ile özel geliştirilen anti-dron mühimmatları kullanılıyor. Komuta kontrol üniteleri ise manuel, yarı otonom ve tam otonom görev modlarını destekliyor.

“Türkiye’nin çelik kubbesinin alt katmanını TOLGA oluşturuyor”

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, TOLGA’nın Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma yapısında kritik bir rol üstlendiğini söyledi:

“Türkiye’nin ilan ettiği çelik kubbenin alt katmanı, yani 3 bin metre ve altı hava savunma katmanı TOLGA sistemiyle kurulmuş oldu. Dron tehditleri artık tüm dünyada en kritik konu. Hard-kill ile hedefi vurarak düşürmek oldukça zor bir başarı; ancak MKE’nin uçtan uca silah ve mühimmat üretim kabiliyeti sayesinde bu işi dünyada en iyi yapan firmalardan biriyiz.”

Seri Üretim İçin Geri Sayım Başladı

Keleş, sistemin sahadaki atış testlerinde 3–4 mermi ile hedeflerin etkisiz hale getirildiğini ve bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

“Seri üretim altyapımız hazır. Bu ay içinde pek çok ülkeye gösterim yapacağız. Hem mühimmat hem silah tarafında seri üretime geçebilecek durumdayız.”

“MKE’nin 600 Yıllık Tecrübesi Yeni Tehditlere Uyum Sağlıyor”

MKE Amerika-Avrupa Bölge Müdürü Ödül Öden, TOLGA’nın Türkiye’nin savunma sanayisindeki mühendislik kapasitesini temsil ettiğini belirtti:

“Bugün burada sadece bir sistem değil, Türkiye’nin savunma sanayindeki milli kabiliyetlerini ve kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliğini sergilemiş olacağız. MKE’nin 600 yıllık tecrübesinin modern tehditlere karşı nasıl evrildiğini görüyoruz.”

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin Öne Çıkan Özellikleri

Hard-Kill için 12.7 mm / 20 mm / 35 mm silah sistemleri

Özel geliştirilmiş anti-dron mühimmatı

Radar, elektro-optik ve elektronik karıştırıcı entegre yapısı

Tam otonom çalışabilme

Hızlı hedef tespiti, teşhisi ve etkisiz hale getirme kabiliyeti

Türkiye’nin İhracat Hedeflerinde Yeni Bir Sayfa

Gerçekleştirilen başarı testlerinin ardından TOLGA Sistemine birçok ülkeden talep geldiği belirtilirken, MKE’nin uluslararası pazarda yeni bir yüksek teknoloji ürünüyle yer bulması bekleniyor.