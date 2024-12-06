Sterlinin Parlak Geleceği: Brexit'ten Bu Yana Zirve Seviyeler Bekleniyor

BoFA analizlerine göre İngiliz sterlini, hem euro hem de ABD doları karşısında ciddi değer kazanabilir. Banka, sterlinin euro karşısında Brexit oylamasından bu yana en güçlü seviyelerden biri olan 80 pence düzeyine ulaşabileceğini öngörüyor. Aynı şekilde sterlinin dolar karşısında %8'lik bir artışla 1,38 dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Büyüme ve Mali Politikalar Destekliyor

Bu iyimser beklentilerin arkasında, İngiltere'nin Euro Bölgesi'ne kıyasla daha güçlü bir ekonomik büyüme performansı ve mali teşvik politikaları bulunuyor. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarına yönelik daha temkinli bir yaklaşımı ve siyasi istikrarın getirdiği güven ortamı da bu yükselişi destekleyen faktörler arasında.

G-10'da İkinci Sırada

2023 yılı performansına bakıldığında, İngiliz sterlini G-10 para birimleri arasında dolardan sonra en iyi performans gösteren ikinci para birimi oldu. Bu başarı, İngiltere’nin seçim sonrası siyasi istikrarı ve Avrupa Merkez Bankası'na kıyasla daha düşük faiz indirimi beklentileri ile ilişkilendiriliyor.

Yatırımcılar İçin Sterlin Neden Cazip?

Bank of America'nın tahminleri, sterlinin 2025'te yatırımcılar için güçlü bir tercih olabileceğini gösteriyor. Daha yüksek faiz oranları, sağlam ekonomik göstergeler ve mali politikaların desteğiyle, İngiliz sterlini hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Sterlinin yükselişi, küresel döviz piyasalarında dengeleri değiştirebilir. Yatırımcılar için İngiltere’nin ekonomik ve politik gelişmelerini yakından takip etmek, bu süreçte büyük önem taşıyor.