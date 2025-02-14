Altın İthalatında Yüzde 33,7’lik Düşüş

2025 yılına altın ithalatı düşüşle başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 33,7, geçen yıl aynı döneme göre ise yüzde 16,4 azaldı. Ocak ayında gerçekleştirilen altın ithalatı 9 bin 654 kg olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024 yılı ekim ayında yapılan 9 bin 651 kg ithalatın ardından, altın ithalatındaki en düşük seviyeye işaret etti.

Gümüş İthalatında Yılbaşına Düşüş Devam Ediyor

Gümüş ithalatı da hem aylık hem yıllık bazda geriledi. 2024 yılı Ocak ayında 41 bin 891 kg olan gümüş ithalatı, 2024 Aralık ayında 58 bin 208 kg iken, Ocak 2025'te 31 bin 545 kg'a düştü. Bu gerileme, gümüş ithalatındaki önemli azalmayı ortaya koyuyor.

Düşüşün Nedenleri ve Piyasa Beklentileri

Altın ve gümüş ithalatındaki azalma, küresel piyasalarda değerli metallerin fiyatlarındaki dalgalanmalara ve ekonomik belirsizliklere bağlanıyor. Ayrıca, iç piyasalarda altın ve gümüşe olan talepteki azalma da bu düşüşü etkileyen faktörler arasında gösteriliyor. Ekonomistler, bu düşüşün 2025 yılının ilk çeyreğinde devam edebileceğini ve bunun, özellikle altın gibi değerli madenlerin yurt dışı ticaretinin geleceği için önemli bir gösterge olabileceğini belirtiyor.

Yatırımcılar, bu süreçte altın ve gümüşe olan talebi ve bu metallerin ekonomik göstergelerle olan ilişkisini dikkatle izlemeye devam edecek.