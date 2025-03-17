Bütçe Dengesindeki Değişim

2024 yılı Şubat ayında 153 milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesi, 2025 yılı Şubat ayında 310 milyar TL'nin üzerine çıkarak önemli bir artış gösterdi. Faiz dışı açık da 2024 yılındaki 98,9 milyar TL'den, 2025 yılı Şubat ayında 170,4 milyar TL'ye yükseldi. Bütçe gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 oranında artarak 723,4 milyar TL'ye ulaştı.

Bütçe Giderleri

Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,8 oranında artarak 1 trilyon 33 milyar TL'yi aştı. Faiz hariç harcamalar da önemli bir artış gösterdi ve 893 milyar TL'ye çıktı. Şubat ayı bütçe giderlerinin ödeneklere oranı ise 2024 yılına göre yükselerek yüzde 7'ye ulaştı.

Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayında 723 milyar TL'yi geçerken, vergi gelirleri ise 584 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2024 yılı Şubat ayına göre yüzde 44 artış gösterdi. Genel bütçe vergi dışı gelirler ise 97 milyar TL olarak kaydedildi. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 5,3 olarak belirlendi.

2025 Ocak-Şubat Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçesi 449,4 milyar TL açık verdi. Ocak-Şubat dönemi bütçe giderleri 2 trilyon 89,9 milyar TL olurken, bütçe gelirleri 1 trilyon 640,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 787 milyar TL'yi aştı, faiz dışı açık ise 146,6 milyar TL oldu.

Bütçe Giderleri ve Gelirlerinde Artış

Ocak-Şubat dönemi bütçe giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,3 oranında artarak 2 trilyon 89 milyar TL'yi buldu. Aynı dönemde bütçe gelirleri ise yüzde 42,2 artışla 1 trilyon 640 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirlerinde ise yüzde 49,2'lik bir artış yaşandı ve 1 trilyon 377 milyar TL'ye çıktı.

2025 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı yüzde 5,3 olarak belirlenirken, genel bütçe vergi dışı gelirleri 201 milyar TL seviyesine ulaştı.