1 Milyar 80 Milyon Araç Geçişi Gerçekleşti

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı boyunca otoyollarda toplamda 1 milyar 80 milyon 384 bin 814 aracın geçiş yaptığını belirterek, bu sayının Türkiye nüfusunun 12 katına denk geldiğini söyledi. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollardan yıl boyunca toplamda 570 milyon 382 bin 22 aracın geçtiğini aktardı.

Büyük Otoyolların Kullanım Verileri

Bakan Uraloğlu, önemli otoyollarda geçen araç sayısına da değindi. Mahmutbey-Edirne Otoyolu’nu 111 milyon 406 bin 244 araç, İstanbul-Ankara Otoyolu’nu ise 170 milyon 993 bin 515 araç kullandı. Adana Otoyolu'ndan 43 milyon 613 bin 691, Mersin Otoyolu'ndan 35 milyon 962 bin 73, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu'ndan ise 50 milyon 664 bin 150 araç geçti. Ayrıca, İstanbul’daki köprülerden de dikkat çeken geçiş verileri paylaşıldı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü 71 milyon 814 bin 940, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü ise 85 milyon 927 bin 409 araç kullandı.

Kamu-Özel İşbirliği Projeleri

Bakan Uraloğlu, kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle gerçekleştirilen otoyol projelerinin de büyük ilgi gördüğünü belirtti. 2024 yılında 510 milyon 2 bin 792 araç, bu projelerden geçti. Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 428 milyon 181 bin 650, Malkara-Çanakkale Otoyolu’ndan 3 milyon 786 bin 539, İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan 55 milyon 524 bin 297, Ankara-Niğde Otoyolu’ndan 9 milyon 366 bin 630 araç geçiş yaptı.

Önemli Köprülerden Geçiş Verileri

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 21 milyon 201 bin 416, Osmangazi Köprüsü’nü ise 19 milyon 464 bin 305 araç kullandı. Çanakkale Boğazı’ndaki 1915 Çanakkale Köprüsü’nden ise 2 milyon 684 bin 738 araç geçiş yaptı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin otoyol ağındaki genişleme ve modernizasyonun, ulaşımda sağlanan verimlilik artışlarıyla birlikte, araç geçiş sayılarındaki bu büyük artışa yansıdığını vurguladı.