Bu dönemde en büyük halka arz 4.503 mn TL ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım olmuştur. Hissenin halka açıklık oranı %10'dur.

Bu dönemde halka arz edilen 20 paydan ilk 4 haftalık dönemdeki en yüksek getiriyi %320 ile Pasifik Teknoloji payları sağlamıştır.



Diğer taraftan Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret hisseleri ilk dört haftada %25 kayıpla gruptaki en kötü performansı sergilemiştir.



Bahsi geçen dönemde halka arzların ilk 4 hafta ortalama getirisi %59,5 olarak hesaplanmıştır.2024 yılının ilk yarısında; politika faizinin artışına devam edilmesi, likidite koşulları ve yatırımcı tercihlerinin değişmesi ile beraber halka arz talep ve getirilerinde gerilemeler gözlemlendi.

