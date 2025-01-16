Ali Sunal, yıllar önce babasının oynadığı İbrahim Zübükzade karakterine hayat vermeyi reddetmişti, ancak Ezel Akay’ın ikna etmesiyle başrolü üstlenmeye karar verdi. Akay, "Zübük karakteri yalnızca bir dönemin değil, bugünün de siyasi ve toplumsal yapısını yansıtan evrensel bir hikâye. Ali Sunal ile bu projeyi gerçekleştirmek beni heyecanlandırıyor," diyerek projeye duyduğu heyecanı dile getirdi.

Zübük filminin konusu, meslekten men edilmiş bir milletvekili olan İbrahim Zübükzade’nin hayatını ve Türk siyasetindeki sorunları hicvederek anlatıyor. Aziz Nesin’in aynı adlı romanından uyarlanan bu efsanevi yapımda Kemal Sunal’ın canlandırdığı Zübük karakteri, hala hafızalardan silinmeyen bir iz bıraktı.

Yeni versiyonun oyuncu kadrosunda, başrolün yanı sıra, filmin önceki versiyonundaki isimlerden de sürpriz katılımlar bekleniyor. Zübük, zamanında Türk siyasetindeki karikatürize edilmiş karakterleri ve toplumsal yapıyı mizahi bir şekilde ele alarak önemli bir kültürel yere sahip olmuştu. Yeni proje, bu mirası sürdürmeyi amaçlıyor.