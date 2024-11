Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, törende yaptığı konuşmada: "Hizmetler ihracatında geçen yıl 56,7 milyar dolar fazla verdik, bu yıl da ilk 9 ayda 47,7 milyar dolar fazla vermiş durumdayız. Bu nedenle şunu açıklıkla söylemek istiyorum, destek bizden başarılar sizden. Birlikte daha fazlasını başaracağız" dedi.

“Hizmet İhracatının Şampiyonları” altıncı kez düzenlenen törenle ödüllendirildi. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç’in ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve HİB üyeleri katıldı. TİM Dış Ticaret Kompleksi Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninin açış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Hizmetler ihracatında geçen yıl 56,7 milyar dolar fazla verdik, bu yıl da ilk 9 ayda 47,7 milyar dolar fazla vermiş durumdayız. Bu nedenle şunu açıklıkla söylemek istiyorum, destek bizden başarılar sizden. Birlikte daha fazlasını başaracağız" ifadelerini kullandı.

Cari işlemlerde ekim ayında da fazla vermeyi tahmin ettiklerini belirten Bakan Bolat, “Böylece 5 ay üst üste cari işlemlerde fazla verme başarısını ülke olarak göstermiş olacağız" dedi. Bakan Bolat, "2025 yılı için Orta Vadeli Programda 121 milyar dolarlık hizmetler ihracatı hedefi ortaya koyduk. Uluslararası alanda, anormal durumlar ortaya çıkmadığı takdirde hep birlikte bu rakamlara ulaşacağız. Amacımız 2028’de hizmetler ihracatımızda, dünya hizmetler toplam ihracatının içindeki payımızı şu andaki yüzde 1,35’ten yüzde 2’ye yükseltmektir" diye konuştu.

HİB Başkanı Şekib Avdagiç: “Sayın Bakanım, size buradan bir müjde vermek istiyorum ki; şu ana kadar istatistiklere yansıyan ihracat rakamları 2024 yılı için belirlediğimiz 120 milyar dolarlık hedefimize sizin destekleriniz ve tüm hizmet ihracatçılarımızın gayretiyle ulaşacağımızı gösteriyor.”

Sözlerine hizmet ihracatçılarının 2023 yılını 106 milyar dolarlık bir ihracat ile kapattıklarını hatırlatarak başlayan Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Şekib Avdagiç, “Yılın başında hükümetimiz tarafından 110 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı hedefi konmuştu. Biz hizmet ihracatçıları olarak bu hedefi yine yılın ilk aylarında 120 milyar dolara yükselttik. Sayın Bakanım, size buradan bir müjde vermek istiyorum ki; şu ana kadar istatistiklere yansıyan ihracat rakamları 2024 yılı için belirlediğimiz 120 milyar dolarlık hedefimize sizin destekleriniz ve tüm hizmet ihracatçılarımızın gayretiyle ulaşacağımızı gösteriyor” dedi.

Hizmet ihracatı içinde yer alan sektörünün çoğunluğunun emek yoğun sektörler olduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Hizmet ihracatçıları sadece istihdama değil, cari açığa da pozitif etki yapıyor. Neredeyse tüm ihracatçı sektörler cari açık verirken, hizmet ihracatçıları net cari fazlaya olan katkısını sürdürüyor. 2023 yılında hizmet ihracatçıları 56,7 milyar dolar cari fazla verdi. Yani sektör yaptığı ithalatın iki katından fazlasını ihraç etti. Yılın ilk 9 ayında da benzer rakamları görmek mümkün. 86,3 milyar dolarlık ihracata karşılık yapılan ithalat sadece 38,6 milyar dolar. Yani yine ithalatın iki katından fazla ihracat gerçekleştirilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da HİB bünyesinde yer alan 18 iş kolundan ihracata en fazla katkı sağlayan 54 firmaya ödül vermek için toplandıklarını belirten Avdagiç, “Bu yıl ödül törenimizin altıncısını düzenliyoruz. Aslında her üyemizin kendi alanında yeni yeni rekorlara koştuğunu biliyoruz. Kurulduğumuz 2018 yılında 644 üye ile yola çıkmıştık. Bu yılın ilk 10 ayında üye sayımız 5 bin 600’ü aştı. Bu nedenle hizmet ihracatına sundukları katkılardan dolayı, bugün sadece ödül alan firmalarımıza değil bütün firmalarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonominin içinde bulunduğu duruma da dikkat çeken Avdagiç, “Küresel ekonomiyi en çok etkileyecek gelişme, hiç kuşkusuz Donald Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesi. Dünya ekonomisi pandeminin etkilerini ortadan kaldırmaya çalışırken iki önemli gelişme yaşadı. Önce hemen kuzeyimizde Ukrayna-Rusya Savaşı çıktı. Bu savaş sürerken, güneyimizde de bir yıldır devam eden işgalci İsrail’in Gazze ile başlattığı ve tüm bölgeye yayma eğilimine girdiği saldırganlıkları ortaya çıktı. Hemen belirteyim ki, Türk iş dünyası olarak her zaman mazlumun yanında olduk. Şimdi de Gazze ve Filistin’deki mazlumların yanındayız. Dünyaya savaşların değil, barışın hakim olmasını istiyoruz” dedi. Yunus Emre’nin “Dağ ne kadar yüce olsa da yol onun üstünden aşar” sözünü de hatırlatan Avdagiç, “Hizmet ihracatçıları, her zorluğun üstesinden gelecek, onu aşan yeni yollar keşfedecek güce sahiptir. Bunun en büyük ispatı, bugünkü ödül törenidir. Bunun en büyük ispatı; her yıl rekor üzerine rekor kıran Hizmet İhracatçılarımızın tükenmek bilmeyen azim ve kararlılığıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

Gültepe: HİB’in başarısı sadece bir başlangıç

Türkiye’nin hizmet ihracatının 2023 yılında yüzde 14 artışla 106 milyar dolara çıktığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de yaptığı konuşmada, “7,8 trilyon dolar olan dünya hizmet ticaretinden aldığımız payı yüzde 1,35’e yükselttik. En çok hizmet ihracatı yapan ülkeler arasında 21’inci sıradayız. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde toplam hizmet ihracatımız yüzde 7 artışla 86,4 milyar dolara ulaştı. Yıl sonunda inşallah 110 milyar doları aşacağız” dedi. Bu başarının sadece bir başlangıç olduğunu kaydeden Gültepe, “Hizmet ihracatında potansiyelimizin çok daha yüksek olduğunu biliyorum. 2028 yılında 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyoruz. Turizmde 100 milyar dolar, lojistikte 40 milyar dolar, yolcu taşımacılığında 32 milyar dolar, yazılımda 7 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz bulunuyor. Diğer alt sektörlerde ise toplamda 22,5 milyar dolar ihracat öngörüyoruz. Bunlar son derece önemli ve ülkemizin kalkınma sürecine doğrudan katkı verecek rakamlar. 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı, toplam dış ticaret dengemizi de önemli ölçüde etkileyecek. İnşallah 200 milyar dolarlık hacme ulaştığımızda küresel hizmet ihracatından aldığımız payı da yüzde 2’ye çıkarmış olacağız” ifadelerini kullandı.

