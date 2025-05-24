Gündüz, Erdoğan’ın adaylığının yalnızca Türkiye için değil, tüm mazlum coğrafyalar için de hayati bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalara da tam destek verdiklerini dile getiren Gündüz, “Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu duruş sadece bir siyasi yaklaşım değil, aynı zamanda milletin vicdanını ve devlet aklını yansıtan tarihi bir çıkıştır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yeniden adaylığı, bölgesel barış, küresel denge ve insanlık onuru adına elzemdir. Dünya artık bir adrese bakıyor: O adres Türkiye’dir. Türkiye’nin pusulası ise Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Gündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle Türkiye’nin sadece içeride terörle mücadelede başarı elde etmediğini, aynı zamanda dış politikada da emperyal planları bozduğunu belirtti. Karabağ’dan Libya’ya, Doğu Akdeniz’den Kudüs’e kadar birçok stratejik alanda Erdoğan’ın vizyonunun etkili olduğunu vurgulayan Gündüz, Türkiye’nin yeni yüzyılda lider ülke konumuna yükseldiğini ifade etti.

“Güçlü Türkiye İçin Güçlü Lider Şart”

Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu yüksek feraseti yürekten desteklediklerini ifade eden Gündüz, “Şehit aileleri ve gaziler olarak Sayın Bahçeli’nin bu duruşunu takdir ediyoruz. Güçlü Türkiye için güçlü bir cumhurbaşkanı şarttır. O lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu iki büyük liderin, Erdoğan ve Bahçeli’nin, yol arkadaşlığı Türkiye Yüzyılı’nın temelidir. Bizler de bu yürüyüşe gönülden inanıyor ve destekliyoruz” diye konuştu.