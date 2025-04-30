İş gücü piyasasındaki gelişmelere de değinen Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayı verilerine göre işsizlik oranının yüzde 7,9’a gerilediğini belirterek, “Bu oran son 25 yılın en düşük seviyesidir” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Işıkhan, “Bu günü yalnızca bir anma ya da protokol günü olarak görmüyoruz. 1 Mayıs’ı emeği, alın terini ve üretimi yücelten toplumsal bir bilinç günü olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplu iş sözleşmeleri sürecine de değinen Işıkhan, Şubat ayında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak tekliflerini sunduğunu hatırlatarak, “TÜHİS süreci yönetiyor. Biz de Bakanlık olarak bu süreçte dengeyi gözeten bir koordinatörlük yürütüyoruz” dedi.

İŞKUR Gençlik Programı hakkında da bilgi veren Bakan, proje için 7 milyar 15 milyon TL bütçe ayrıldığını, bugüne kadar 82 bin öğrencinin bu projeden faydalandığını açıkladı.

SGK gelirlerinin sürdürülebilirliği açısından prim tahsilatının büyük önem taşıdığını belirten Işıkhan, “Belediyelerin önemli bir kısmının prim ödemelerinde eksiklik olduğunu tespit ettik. Şimdiye kadar yapılan tahsilat 28,2 milyar lirayı buldu” dedi.

Kayıt dışı istihdamla mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Bakan, 2024 yılında 518 tescilsiz işyeri ve 21 bin 634 kayıt dışı çalışan tespit ettiklerini; bu kapsamda işverenlere toplamda 2 milyar liralık idari para cezası önerildiğini açıkladı.

Ayrıca Işıkhan, SMA hastalarının tedavisi için SGK bütçesinden 2,5 milyar liralık kaynak planlandığını da kamuoyuyla paylaştı.