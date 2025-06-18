14 yıl aradan sonra ilk kez Türk iş insanlarından oluşan bir heyet, Şam Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyaret, Suriye’nin eski rejimden kurtuluşunun ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yeniden canlandırılması açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Heyet, üretim ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirme amacıyla Şam’a geldi.



Karşılama ve İş Birliği Mesajları

Heyeti, Şam Sanayi Odası Başkanı Mühendis Mohammad Ayman Mawlawi ve Oda yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Görüşmelerde, sanayi alanında ortaklıklar kurulması, daha önce askıya alınan ticaret anlaşmalarının yeniden devreye alınması ve sürdürülebilir kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.

Ortak sanayi bölgeleri ve yatırım projeleri gündemde

Taraflar, Türk ve Suriyeli iş insanlarının ortak sanayi şirketleri kurması, teknoloji ve bilgi transferi yapması gibi başlıklarda mutabakata vardı. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki sanayi ve ticaret entegrasyonunun artırılmasının hem istihdama hem de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağı vurgulandı.