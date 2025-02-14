Kayseri'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çiçekçiler 14 Şubat öncesinde hazırlıklarını tamamlarken, vatandaşlardan gelen siparişleri hazırlayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Çiçekçi Mehmet Bener, vatandaşlardan en çok kırmızı gül talebi geldiğini söyleyerek gül fiyatlarında zam olmadığını kaydetti. Bener, "14 Şubat dolayısıyla yoğunluğumuz başladı. Hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızı da çiçek almaya bekliyoruz. Her sene olduğu gibi bu 14 Şubat'ta da en çok ilgi gören kırmızı gül oluyor. Bunun yanında yurtdışından gelen çift renk güllerimizde mevcut. Bunlara da ilgi var ama en çok ilgiyi kırmızı güller alıyor. Bu sene de güle zam gelmedi. Tanesi 100 TL'den başlıyor. Kalitesine göre de 150 ve 200 TL'ye satılan güllerimizde mevcut. Herkesin sevdiğine çiçek götürmesini istiyoruz. Vatandaşların gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.