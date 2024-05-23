Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanun'un 8’inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan ‘Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde 14 adet kamu taşınmazının turizm yatırımlarına tahsisi için Bakanlıkta bir toplantı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığındaki toplantıda, Antalya, Muğla, İzmir, Çankırı ve Trabzon'da bulunan toplam değeri 5 trilyon 421 milyon 500 bin lira olan 14 adet kamu taşınmazının müzakereleri gerçekleştirildi.

Ülke turizmini geliştirmek amacıyla yapılan kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsis edilmesi neticesinde 3 bin 785 yatak kapasiteli turizm tesisi ve 600 yatak kapasiteli turizm personeli lojmanının ülke turizmine kazandırılması planlanıyor.