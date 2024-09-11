Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Hacı Mahmut Coşgun, 25 yaşında şiire merak saldı. Çiftçi babanın bir oğlu olan Coşgun, 1968 yılında başladığı şairliğe uzun bir süre devam etti. 1979 yılında çalışmak için Almanya'ya giden Hacı Mahmut Coşgun, ülkesinde 12 Eylül darbesi olduğunu öğrendi. Kenan Evren için bir şiir yazan Coşgun, duygularını kâğıda döktüğü için zor günler geçirdi. Almanya'da mahkemede yargılanan şair Hacı Mahmut Coşgun, 8 yıl ceza aldı. 8 yıl boyunca ülkesine dönemeyen şair, o dönem yaşadıklarını duygu dolu ifadelerle İhlas Haber Ajansı'na anlattı.



“Kenan Evren yüzünden çiftçilikten mahrum kaldım”

İlerleyen yaşına rağmen köyünden ve çiftçilikten kopmayan Hacı Mahmut Coşgun, “Rençber çocuğuyum rençberlikle uğraşmışım. Şairleri gördükçe böyle etkileniyordum. İçime bir ateş açıyordu. Bu aşkın ne olduğunu pek bilemiyordum. 1968 yılından bu yana yazarım. Çeşmeye, pınara hak adalet üzerine, insanlığın güzelliğine çayıra, çimene, kuşların güzel uçuşuna, hava şartlarına, yazdım. 700'ün üzerinde şiir yazdım. O dönem Almanya'ya vardım. Almanların hareketinden ben etkilendim. Kenan Evren'e baktım. ‘Benim dedem ulema' diyor. Ama görüyoruz ki Batı'nın bozu olduğunu anladım. Batı bozu da ondan iyi. Okullarda öğretmenlere salahiyet verdi. Başında türbanı soyuyordu. Bununla ilgili bir şiir yazdım. 8 sene bana giriş cezası verildi. Yakalansam içeri atacaklardı. Ülkeme, memleketime gelemedim. Turgut Özal görüş bakımından isyan edenlere af çıkardı. 8 sene sonra vatanıma geldim. Hanımıma geldim. Bir sıcak nefes aldım. Bütün ağaçlarıma sarıldım. Kenen Evren yüzünden çok sevdiğim çiftçilikten uzak kaldım, mahrum kaldım” dedi.