Özellikle infaz indirimi ve genel af konularında yapılacak değişiklikler büyük merak uyandırıyor. Peki 11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, içeriğinde neler yer alıyor? İşte son gelişmeler...

11. YARGI PAKETİ SON DURUM

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 8 Ekim’deki grup toplantısında yaptığı açıklamada, 11. Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmaların Adalet Bakanlığı ile birlikte sürdüğünü belirterek, “Önümüzdeki haftalarda çalışmayı tamamlayarak Meclis Başkanlığı’na sunacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da TBMM’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı kapsamında yaptığı açıklamada, yargı paketine ilişkin önemli detaylar paylaştı. Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi taslağının milletvekillerine gönderildiğini belirterek, üç temel başlığın öne çıktığını söyledi:

“Birincisi, toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler.”

11. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi’nin İnfaz Kanunu’nda değişiklik içermediğini açıkça ifade etti.

“Bu paket daha çok bazı ceza maddelerinde düzenlemeleri içeriyor. Genel af ya da geniş kapsamlı infaz indirimi söz konusu değil.”

Güler, infazla ilgili düzenlemelerin ayrı bir başlık altında ele alınacağını belirterek,

“Daha adil ve sade bir İnfaz Kanunu için çalışmalar sürüyor, ancak bu düzenleme 11. paket içinde yer almayacak.”

dedi.

YENİ YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Yargı Paketi’nde özellikle çocuk adalet sistemine yönelik düzenlemeler dikkat çekiyor.

Adalet Bakanı Tunç, 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmadığını, 12-15 ve 15-18 yaş gruplarında ise takdiri indirimlerin bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“15-18 yaş grubundaki çocukların fiziksel durumu, suç tekrarı ve suçun niteliğine göre hâkimlere takdir yetkisi verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle kasten öldürme suçlarında bu önemli bir adım olacak.”

Ayrıca pakette, bilişim suçları, suç örgütlerine katılım ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili daha caydırıcı düzenlemeler de yer alıyor.

GENEL AF VAR MI?

Bakan Yılmaz Tunç, genel af beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada,