Türkiye’nin ilk ve tek demiryolu fuarı olan Eurasia Rail, 11. yılında rekora imza atarak katılımcı firma, ziyaretçi sayısı ve etkinlikleri ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Avusturya, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Kazakistan, Letonya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 17 ülkeden 129’u yerli, 85’i yabancı toplamda 214 katılımcı ve 276 markanın katılım sağladığı fuarın konferans programı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve TCDD Taşımacılık destekleriyle İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı.

Stratejik Koridorlar ve Yerel Küresel Ortaklıklar temalı açılış gününün T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen ilk oturumunda Geleceğin Ulaşım Haritası: Vizyon, Finansman ve Bölgesel İş Birliği başlığı ele alındı. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin moderatörlüğünde İslam Kalkınma Bankası Ekonomik ve Sosyal Altyapı Bölümü Kıdemli Ulaştırma Uzmanı Saeed Mohamed ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün’ün konuşmacı olarak katıldığı oturumda “Orta Koridor & Kalkınma Yolu’nun Türkiye’nin kalkınma hedeflerine etkisi”, “Bölgesel iş birliği potansiyeli”, “Orta Koridor ve Kalkınma Yolu altyapı planları”, “Ulusal kalkınma vizyonu”, “Stratejik yatırımların planlaması”, “Kamu-özel sektör iş birlikleri”, “Mega projelerde finansman enstrümanları”, “Uluslararası finansal iş birlikleri”, “Uluslararası kalkınma vizyonu” ve “Bölgesel entegrasyon” konuları tartışıldı.

Oturum İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin moderatörlüğünde başlarken Alkin: “Yeni nesil demiryolu sistemlerinin geleceğini şekillendirmek üzere önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Küresel ölçekte 25 trilyon dolarlık ticaret hacmine ulaşan bu sektör, önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edecek. Bu nedenle demiryolu ağlarını deniz ulaşımıyla entegre eden yeni koridorların oluşturulması, sürdürülebilir ve verimli bir lojistik altyapısı açısından büyük önem taşıyor. Gerçekleşen demiryolu projeleri, çok değerli arkeolojik alanlara erişimi kolaylaştırarak turizme de katkı sağlıyor. Bu yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek turist sayısına ulaşmayı öngörüyoruz; ulaşım altyapısındaki yatırımlar turizm hedeflerimizi de destekleyen kilit unsurlardan biri” dedi.

Oturumun konuşmacılarından İslam Kalkınma Bankası Ekonomik ve Sosyal Altyapı Bölümü Kıdemli Ulaştırma Uzmanı Saeed Mohamed ise “İslam Kalkınma Bankası olarak bölgesel entegrasyonu destekleyen ulaştırma projelerinde, finansal bir katalizör rolü üstleniyoruz. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi çok paydaşlı projelere öncelik veriyor, ülkeler arası bağlantıları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tek bir ülkenin bu ölçekte projeleri tek başına gerçekleştirmesi zor olabilir; bu nedenle eş finansman modelleri, kamu-özel ortaklıkları ve çok taraflı kalkınma bankalarıyla iş birliği içinde çalışıyoruz. Karma finansman yöntemlerini artırarak, ulaşım altyapılarının sürdürülebilir biçimde kurulmasını teşvik ediyoruz. Ülkelerin finansal kapasiteleri önemli olsa da doğru yapılar kurarak daha fazla kaynak yaratmaya ve etkili iş birlikleri geliştirmeye önem veriyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ise şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye, dünya ticaretinin kalbinde yer alıyor. Bugün, ticaret hacminin yüzde 82’si ülkemizin merkezinde bulunduğu bir bant üzerinden geçiyor. Üretimin Asya’da, tüketimin Avrupa’da yoğunlaştığı bu düzende Türkiye, küresel lojistiğin en kritik koridorlarından biri haline geliyor. Artan deniz ve kara taşımacılığına güvenli ve sürdürülebilir çözümler üretmek zorundayız. 'Yurdu demir ağlarla örmek' vizyonuyla ülkemizi her yönden birbirine bağlamayı sürdürüyoruz. Sadece son altı yılda kamu kaynağı kullanılmadan 6 milyar avroluk demiryolu yatırımı gerçekleştirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler, tek seferde 6 milyar dolarlık finansmanla bu vizyonun mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.

Eyigün sözlerine “Haydarpaşa Garı, demiryolu tarihimizin simgesi. 2018’den bu yana Kültür Bakanlığı’yla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucu, elle yapılan kazılarla paha biçilemez arkeolojik buluntulara ulaştık. Belki zaman ve maliyet açısından zorlansak da ortaya çıkan tarihî miras her şeye değer. Ulaşım altyapılarında yap-işlet-devret modeliyle 46 projede yaklaşık 50 milyar avroluk yatırım yapıyoruz. Demiryolu özelinde ise EPC+F modeliyle 6 projede toplam 6 milyar avroluk bir yatırım yürütüyoruz. Hedefimiz, bu yatırımlarla hem insanı hem yükü her yöne kesintisiz taşıyan, çevreyle dost, entegre bir ulaştırma ağı oluşturmak” şeklinde devam etti.

VIP Alım Heyeti Programı (Hosted Buyer) kapsamında İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti, Hindistan ve İtalya gibi ülkeleri ağırlayan Türkiye’nin ilk ve tek demiryolu ve hafif raylı sistemler fuarı olan, kamu ve özel sektörün en çok kullanılan ürünlerine yer veren Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail, 2011 yılından bu yana Avrasya bölgesinde sektörün nabzını tutuyor. Mevcut ilişkilere ve yeni iş birliklerine olanak sağlayan fuar, Türkiye demiryolu endüstrisinin gelişimi için önemli bir misyon üstleniyor. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail, dopdolu etkinlik programı ile 3 gün boyunca devam edecek.