KESK’ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yönetmeliğin esnek çalışma modellerinin bir parçası olarak hayata geçirildiği vurgulanarak, “Bu düzenleme maaş, sosyal yardımlar, kademe ilerlemesi ve emeklilik başta olmak üzere birçok alanda hak kaybı yaratıyor” denildi.

Konfederasyon, yarı zamanlı çalışmanın yerine tam zamanlı çalışma hakkı ve kamusal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını talep ettiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Kurulduğumuz günden bu yana yarı zamanlı değil, tam zamanlı çalışma hakkı içinde bakım hizmetlerinin sağlanmasını savunuyoruz. Çocuk bakımının toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi çerçevesinde sosyal hizmet olarak değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Bu nedenle kamu harcamalarının artırılmasını, bütçe ve programların toplumsal cinsiyet eşitliği hedefiyle yapılandırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

KESK ayrıca, yarı zamanlı ve yarı ücretli çalışmanın yerine, eşit ve ücretli ebeveyn izni, kreş desteği ve 18 yaşına kadar sürecek çocuk yardımının sağlanmasını talep etti. Açıklamada, kadınların güçlenmesinin bu tür düzenlemelerle değil, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan politikalarla mümkün olduğu vurgulandı.