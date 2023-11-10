Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde anıldı. 10 Kasım programları çerçevesinde Bursa Valiliği tarafından ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Vali Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk heykeline çelenk sundu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05 geçe sirenler çalmaya başlamasıyla 7'den 70'e tüm halk 2 dakikalık saygı duruşuna geçti.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. yıldönümünde sirenlerle birlikte tüm hayat dururken, gözyaşları damla dama vatandaşların gözlerinden düştü.