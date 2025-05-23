Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder, fuarın açılışında Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’a yaptığı açıklamalarda, yeni nesil etkinliklerin dış ticaret için taşıdığı öneme dikkat çekti. Önder, “Küresel ekonominin dalgalandığı bir dönemdeyiz. Bu zorlu süreçte, ihracatçılar olarak talebi canlı tutmak hayati bir konu haline geldi. İşte bu noktada, hedef odaklı ve özgün etkinlikler büyük rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

“Konvansiyonel yöntemler yetmiyor”

Burak Önder’e göre, klasik fuar modelleri önemini korusa da artık tek başına yeterli değil. "Invitation Only gibi seçici katılım esasına dayanan organizasyonlar, nitelikli alıcıları doğrudan üreticilerle buluşturuyor. Bu da zaman ve kaynak açısından daha verimli sonuçlar doğuruyor," dedi.

Etkinlikten alınan ilk izlenimlerin olumlu olduğunu belirten Önder, özellikle satın almacı profilinin çeşitliliği ve kalitesi sayesinde sektördeki firmaların yüzünün güldüğünü vurguladı.

“Çevre ülkelerle ticaret esnekliği artırıyor”

Yabancı alım heyetlerinin ağırlıklı olarak çevre ülkelerden geldiğini belirten Önder, Türkiye’nin coğrafi avantajına da dikkat çekti: “Ülkemizin 6-7 ülkeye sadece dört saatlik uçuş mesafesinde olması, bölgesel ticaret için büyük avantaj. Bu yakın pazarlarda daha esnek ve hızlı hareket edebiliyoruz. Böylece rekabet gücümüz de artıyor.”

Önder, ihracatın sürdürülebilirliği için sadece yeni pazarlara açılmanın değil, o pazarlarda kalıcı olmanın da önemine değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Finansmandan lojistiğe kadar birçok etkenin uyumlu çalıştığı bir ekosistem kurulmalı. Ancak bu şekilde alternatif pazarlarda uzun vadeli başarı sağlanabilir. Bugün burada gerçekleştirilen etkinlikler, ihracatçılarımız için somut fırsatlar yaratıyor.”