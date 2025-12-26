Bursa’da metal işçileri, MESS ile yürütülen grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle eylem sürecine girdi. Mudanya’da bulunan Prysmian Fabrikası’nda çalışan işçiler, üretimden gelen güçlerini kullanarak iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Disk Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü yaptığı toplantıda hem işyerlerinde yaşanan sorunları hem de toplu sözleşme sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi. Toplantının ardından Genel Yönetim Kurulu tarafından bir dizi eylem kararı alındı.

Alınan kararlar kapsamında metal işçileri, üretimi durdurarak 1 saatlik iş bırakma eylemleri gerçekleştirecek. Eylemlerin 25 Aralık 2025 Perşembe, 2 Ocak 2026 Cuma ve 8 Ocak 2026 Perşembe günlerinde de devam edeceği bildirildi. Bu doğrultuda Prysmian Fabrikası çalışanları da iş bırakma eylemine katıldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, 26 Aralık Cuma günü Bursa’nın Mudanya ilçesinde yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması yapılacağı duyuruldu. İşyerlerinde kokart takma eyleminin ise süreceği ifade edildi.

Genel Yönetim Kurulu kararları kapsamında ayrıca, 29 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci bir karara kadar fazla mesailerin durdurulacağı ve işçilerin fazla mesaiye kalmayacağı açıklandı.

Öte yandan grev kararlarının alınmasının ardından, tüm işyeri temsilcilerinin tam gün izinli sayılacağı ve grev hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütüleceği kaydedildi.

Açıklamada, metal işçilerinin hakları ve talepleri için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.