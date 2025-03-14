Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak diğer maçlar da büyük çekişmeye sahne olacak. Programda yer alan diğer maçlar şöyle:

1 Nisan Salı: 20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba: 17.45 Trabzonspor - Bodrum FK 20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe: 20.30 Beşiktaş - Göztepe



Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları için bu karşılaşma, şampiyonluk yolundaki büyük adımların atılacağı, zorlu bir mücadele olacak. İki kulüp de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihi başarılarına bir yenisini eklemek istiyor. Maç öncesi her iki takıma da büyük bir motivasyon kaynağı olacak bu derbi, Türk futbolunun dinamiklerini bir kez daha gözler önüne serecek.