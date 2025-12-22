Sosyal Medyada Dolaşan İddialara Resmî Yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ifadeye çağrılacağı yönündeki iddialar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ancak Başsavcılık kaynakları, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını net bir dille ifade etti.

Canlı Yayındaki İddia Gündem Yarattı

Gazeteci Sevilay Yılman, Show TV’de katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, önemli bir kulübün teknik direktörünün de ifadeye çağrılacağını öne sürerek, “Okan Buruk ismini duydum” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından kamuoyunda oluşan tartışmalara resmî yalanlama gecikmedi.

Başsavcılık Kaynakları: “Herhangi Bir İşlem Yok”

Sözcü’de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Okan Buruk hakkında yürütülen herhangi bir adli işlem veya ifade çağrısı bulunmadığını vurguladı.

Uyuşturucu Soruşturmasında Neler Oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Aralık Perşembe sabahı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına Alınan ve Serbest Bırakılan İsimler

Soruşturma kapsamında:

Aleyna Tilki

İrem Sak

Danla Bilic

Mümmine Senna Yıldız

gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testlerin ardından dört isim de serbest bırakıldı.

Oyuncu Melisa Döngel’in ise pazar günü test verdikten sonra ifadesi alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şarkıcı Yusuf Güney de sağlık kontrolü ve örneklerin ardından serbest bırakılacak.

Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılanlar

Yurt dışında oldukları tespit edilen:

Şeyma Subaşı

Şevval Şahin

Mert Vidinli

hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sadettin Saran İfade Verdi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, “uyuşturucu madde temin etmek” ve “kullanılmasına imkân sağlamak” suçlamalarıyla ifade verdi. Saran, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altı Kişi Tutuklandı

Soruşturma kapsamında:

Yiğit Macit

Mehmet Ali Gül

Mehmet Güçlü

Eser Küçükerol

İsmail Ahmet Akçay

Cihan Şensözlü

tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Model ve sosyal medya fenomeni Gizem Türedi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlk Tutuklanan İsimler Arasında Medya Mensupları da Var

Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan isimler arasında:

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy

Ufuk Tetik

Ebru Gülan

Mustafa Manaz

da yer aldı.