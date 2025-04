Ziraat Bankkart Baş Antrenörü Mustafa Kavaz; "Türk voleybolu ve kulübümüz adına son derece önemli bir maça çıktık. Avrupa'nın buralarda sürekli oynayan takımları ile karşılaştık. Sonunda Avrupa'nın en iyi takımlarının almış olduğu CEV Kupasını havaya kaldırdık. Kulübüm ve Türk voleybolu adına bu kupayı ülkemize getirdiğimiz için çok gururluyum. Salonumuzu dolduran tüm taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizi desteklediler. Onların bu desteğini hep arkamızda hissettik." şeklinde duygularını ifade etti.





Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar;

"CEV Kupasını kazanmanın gururu ve sevincini yaşıyoruz. Müzemizde eksik olan bir kupayı daha tamamladık. Bu kupanın kazanılmasında emeği geçen başta oyuncularımız olmak üzere, teknik ekibimize, yönetim kurulumuza ve her maçımızda takımımızdan desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.



161 yıldır herkesin ve her kesimin bankası olmayı başarabilmiş Bankamızın, Türk sporuna olan katkısı da artarak devam ediyor. Bugün de sağladığımız bu katkıların meyvesini almaktan dolayı çok mutluyuz. Biz 44 yıllık bir kulübüz. Sürdürülebilir sportif başarıların yanında topluma ve gençlerimize katkı sağlamayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Altyapısı, tesisleri ve yetiştirdiği sporcularla her geçen gün çıtayı yükselterek ilerliyoruz. Ziraat Bankası Spor Kulübü olarak Türkiye'nin dört bir yanında okullarda gerçekleştirdiğimiz yetenek taramaları sonucu gençlerimizi voleybolla buluşturuyoruz. Bu kapsamda son 15 yılda 1500'ü aşkın gencimizi alt yapımızda yetiştirdik. Bu gençlerden 33 sporcumuz Efeler Liginin çeşitli takımlarında mücadelelerine devam ederken, değişik yaş kategorilerindeki milli takımlar düzeyinde 14 Ziraat Bankkart'lı gencimiz görev almaktadır.



Alt yapıdaki sporcularımızla birlikte Türk voleybolunda yeni başarılar kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kupanın, ülkemiz ve Bankamız için hayırlı olmasını, gelecek nesillerimizin spor sevgisine katkıda bulunmasını gönülden diliyorum" dedi.