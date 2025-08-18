Banka, küresel ekonomik belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen güçlü büyümesini sürdürerek 64 milyar TL net kâr elde etti. Böylece Ziraat Bankası, yılın ilk altı ayında da sektörün en kârlı bankası konumunu korudu.

6,9 Trilyon TL Aktif Büyüklük

Ziraat Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk yarısında 6,9 trilyon TL’yi aştı. Nakdi krediler 3,5 trilyon TL, toplam finansman desteği ise 4,9 trilyon TL seviyesine ulaştı. Banka, kredi portföyünün önemli bölümünü tarım, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sektörlere yönlendirdi.

Genel Müdür Alpaslan Çakar, bu yaklaşımın Türkiye’nin büyüme ve dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirterek, “Makroekonomik hedeflere ve Orta Vadeli Program’a bağlı kalarak ekonomik istikrarın desteklenmesinde önemli mesafe kaydettik” dedi.

Sürdürülebilirlik Temalı Rekor Sendikasyon

Ziraat Bankası ikinci çeyrekte, Türkiye’de bugüne kadar tek seferde sağlanan en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini temin etti. 1,75 milyar dolar büyüklüğündeki sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi, geçen yılki borç çevirme oranını %104’e taşıdı. Kaynak, ağırlıklı olarak dış ticaretin finansmanı, sürdürülebilir tarım projeleri ve reel sektör yatırımlarına yönlendirilecek.

Bu adım, hem bankanın uluslararası finansal piyasalardaki kredibilitesini pekiştirdi hem de Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ile uyumlu düşük karbonlu ekonomi yol haritasına destek sağladı.

Yurt Dışı Ağını Güçlendiriyor

Bankanın küresel ölçekte büyümesi de devam ediyor. 20 ülkede faaliyet gösteren Ziraat, ikinci çeyrekte Kosova’daki şubesini iştirak banka statüsüne dönüştürerek yurt dışı iştirak sayısını 10’a çıkardı. Bankanın yurt dışı hizmet ağının Türkiye ile bulunduğu ülkeler arasındaki dış ticaret işlemlerinden aldığı pay son bir yılda %92 artarak 7 milyar dolara ulaştı.

Tarım Finansmanında Stratejik Rol

Tarım sektörüne yönelik finansman desteğini stratejik öncelik olarak konumlandıran Ziraat Bankası, haziran ayında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 4. Tarım Ekosistemi Buluşmasını düzenledi. İki bini aşkın paydaşın yer aldığı etkinlikte tarım sektörünün yapısal sorunları ve geleceğine dair stratejiler ele alındı.