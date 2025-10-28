Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 22.48’de, yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, çevre illerde de güçlü bir şekilde hissedildi.

İlk belirlemelere göre, 3 bina tamamen çökerken, çok sayıda yapıda ağır hasar meydana geldi. Enkaz alanlarında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sabah saatlerinde de aralıksız devam etti.

Sındırgı ilçe merkezinde dronla çekilen görüntüler, çöken binaların ve hasarlı yapıların durumunu gözler önüne serdi. Vatandaşlar, sarsıntının ardından geceyi açık alanlarda geçirdi.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.