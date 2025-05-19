Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Genişletilmiş, sürekli görev yapacak bir ulusal müzakere heyetinin oluşturulması talimatını verdim” dedi. Heyetin yapısına ve kimlerden oluşacağına dair bilgi vermeyen Zelenskiy, bununla birlikte stratejik öneme sahip konuların çözümü için liderler düzeyinde bir zirveye de hazır olduklarını vurguladı.

2022 yılında başlayan savaşın ardından ilk kez taraflar, 16 Mayıs’ta İstanbul'da yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme, taraflar arasında diplomasinin yeniden devreye girmesi açısından önemli bir eşik olarak değerlendirilmişti.

Zelenskiy’nin bu adımı, Ukrayna’nın diplomatik çözüm yollarına açık olduğunu ve barış sürecinde daha kurumsal bir yaklaşım benimsemeye hazırlandığını gösteriyor. Önümüzdeki süreçte oluşturulacak müzakere heyetinin yapısı ve Rusya’nın bu sürece yaklaşımı, olası barış görüşmelerinin seyrini belirleyecek kritik unsurlar arasında yer alıyor.