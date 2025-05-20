Zelenskiy, söz konusu zirvenin en kısa sürede gerçekleşmesini umduğunu ifade ederek, “Tüm tarafların, mümkün olan en kısa zamanda üst düzeyde bir araya gelmesini planlıyoruz” dedi.

“Ateşkes, memorandumun temel unsurlarından biri olacak”

Zelenskiy, diplomatik süreçte somut adımlar atılmaya başlandığını belirterek, Rusya ile Ukrayna arasında hazırlanacak bir memorandumun, nihai barış anlaşmasına giden yolun temel taşı olabileceğini vurguladı. “Bu ikili formatta bir memorandum olabilir. Her iki tarafın da onay vereceği bu metin, ateşkes hükümlerini de içerecek ve savaşı sona erdirmeye yönelik bir yol haritası sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Esir takasında mutabakat sağlandı

16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşen Ukrayna-Rusya görüşmesine de değinen Zelenskiy, tarafların büyük çaplı bir esir takası konusunda prensipte anlaşmaya vardığını, takasın önümüzdeki günlerde ya da haftalarda gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

“Trump, Putin ile görüşmeden önce bizimle irtibat kurdu”

Zelenskiy, ABD Başkanı Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde kendisini arayarak fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti. İlk görüşmede ateşkes ve Rusya’ya yönelik yaptırımların konuşulduğunu ifade eden Zelenskiy, “Putin ile konuşmadan önce, Ukrayna’nın katılımı olmadan herhangi bir karar alınmaması gerektiğini kendisine açıkça ifade ettim. Bu bizim için bir prensip meselesidir” dedi.

Trump ile ikinci bir görüşmeyi ise Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya ve AB liderlerinin katıldığı genişletilmiş bir toplantıda gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, ABD’ye özellikle Rusya’nın bankacılık ve enerji sektörlerine yönelik daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Ayrıca Avrupa’dan da Rusya’ya yönelik “güçlü ve kapsamlı” yeni bir yaptırım paketi beklediklerini dile getirdi.

Putin ve Trump barış sürecine kapı araladı

Öte yandan ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in iki saatten uzun süren telefon görüşmesinde, barış sürecine dair önemli başlıkların ele alındığı açıklandı. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlayacak” dedi.

Putin ise görüşmeyi “kapsamlı, samimi ve faydalı” olarak nitelendirerek, “ABD Başkanı ile, Rusya’nın çözüm ilkeleri ve gelecekteki barış anlaşmasının ana hatları üzerinde çalışmaya hazır olduğumuz konusunda mutabık kaldık. Uygun koşullar oluştuğunda, belirli bir süre için ateşkes de mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise bu sürecin şeffaf ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer Rus tarafı bir memorandum önerirse, bunun kamuoyuna sızması kaçınılmaz olacaktır. Biz de kendi vizyonumuzu net şekilde ortaya koyacağız” dedi.