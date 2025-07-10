Ticaret Bakanlığı, çocukların ve tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Temmuz ayı itibarıyla yeni listeyi yayımladı. Bu listede yer alan Zara Home ve D&P Parfüm gibi dünyaca bilinen markaların ürünlerinin de güvenlik standartlarını karşılamadığı ve toplatılmalarına karar verildiği bildirildi. Söz konusu ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, Temmuz 2025 dönemine ait Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesini yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, tüketici sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan ürünler tespit edilerek kamuoyu ile paylaşıldı. Listede, Zara Home ve D&P Parfüm gibi dünya çapında bilinen iki markanın da yer alması dikkat çekti.

Zara Home’un oda kokusu yasaklandı

GÜBİS kayıtlarına göre, Zara Home markasına ait Vetiver Melon isimli hava aromatize edici oda kokusu, ambalajında yer alması gereken dokunsal uyarı işaretini içermediği için “Güvensiz” kategorisinde sınıflandırıldı.

Barkod numarası 46467703552991 olan ürünün, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenen Madde 36 ve Ek-2 3.2 (TS EN ISO 11683) standardına uymadığı tespit edildi.

Bu nedenle ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

D&P’nin sandal ağacı oda parfümü de listede

Benzer şekilde, D&P markasına ait Sandal Ağacı Oda Parfümü (100 ml) ürünü de aynı yönetmelik ihlali nedeniyle güvensiz bulundu.

Barkod numarası 8698544030359 olan ürün, etiketleme ve ambalajlama standartlarını karşılamadığı, özellikle de dokunsal uyarı işareti bulunmadığı gerekçesiyle toplatma kapsamına alındı.

Çocuk giyimi ve oyuncaklarda da ciddi ihlaller var

Zara ve D&P’nin yanı sıra listede yer alan diğer ürünler arasında çocuklar için büyük risk taşıyan tekstil ürünleri ve oyuncaklar da bulunuyor. Angelos, Akkuzu, Cocomelon gibi markalara ait çocuk giyim ürünleri ve oyuncaklar, ip ve dolgu malzemesi gibi detaylar nedeniyle küçük çocuklar açısından boğulma riski taşıdığı için toplatılıyor.

Mr. DIY markasına ait evcil hayvan oyuncakları ise ses çıkaran düdük kısmının küçük parçaya dönüşmesi nedeniyle bebekler için tehlike oluşturuyor.