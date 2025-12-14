Teknoloji ve internet kullanımının artmasıyla birlikte iletişim ve eğlence alışkanlıklarının köklü biçimde değiştiğini ifade eden Medicana Konya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yaşar Karataş, kısa video platformlarının yaygınlaşmasının “kısa video bağımlılığı” olarak tanımlanan yeni bir sorunu beraberinde getirdiğini söyledi.

Op. Dr. Karataş, kısa video bağımlılığını, “Video izleme isteğinin ertelenememesi, sürekli içerik tüketme ihtiyacı ve bu nedenle günlük yaşam aktivitelerinin geri plana atılması” şeklinde tanımladı. Bu durumun beyinde çeşitli biyokimyasal değişikliklere yol açtığını belirten Karataş, bağımlılığın psikolojik, fizyolojik ve toplumsal pek çok probleme zemin hazırladığını dile getirdi.

Dopamin dengesi bozuluyor, sabırsızlık artıyor

Kısa videoların beyindeki haz ve motivasyon hormonu olan dopaminin düzensiz ve aşırı salınımına neden olduğunu vurgulayan Karataş, bunun ödül mekanizmasını bozarak tatminsizlik hissi oluşturduğunu söyledi. Hızla değişen içeriklere alışan beynin, zamanla konsantrasyon yeteneğini kaybettiğini ifade eden Karataş, dikkat süresinin kısaldığını ve emek gerektiren işlere karşı isteksizlik geliştiğini kaydetti.

“Kısa video bağımlılığı, kolay ve hızlı haz sağladığı için acelecilik ve sabırsızlık davranışlarını da artırıyor” diyen Karataş, bu sürecin stres, depresyon ve uyku bozuklukları gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Uzmandan öneri: Süreyi sınırlayın, günlük yaşama odaklanın

Uzmanlar, kısa video içeriklerinin tamamen hayat dışına itilmesinin gerçekçi olmadığını ancak izleme süresinin mutlaka sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor. Op. Dr. Karataş, “Kısa video izlemenin olası zararlarından korunmak için ekran süresi kısıtlanmalı, sosyal ilişkiler, fiziksel aktiviteler ve günlük yaşam sorumluluklarına daha fazla zaman ayrılmalı” uyarısında bulundu.