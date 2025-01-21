Gözaltı Süreci ve İstanbul’a Sevki

19 Ocak’ta partisinin il başkanları istişare toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ümit Özdağ, 20 Ocak sabahı Ankara’da gözaltına alındı. Gece saatlerinde İstanbul’a getirilen Özdağ, geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de geçirdi. Polisteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Dosya Terör Savcılığına Teslim Edildi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, yaptığı açıklamada, Özdağ’ın dosyasının terör savcılığına teslim edildiğini ve soruşturmaya gizlilik kararı alındığını belirtti. Çolak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır” dedi.

Özdağ’ın avukatı Uğur Tarhan ise dosyada gizlilik kararı olmadığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarının yer aldığını, ayrıca Suriye ile ilgili paylaşımlarının da dosyaya dahil edildiğini söyledi.

Adliyede Arbede

Savcılıktaki sorgusunun ardından Özdağ, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu gelişmenin ardından İstanbul Adalet Sarayı’nın koridorlarında arbede yaşandı. Özdağ’ın destekçileri ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik meydana geldi.

Soruşturma Genişletildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında başlatılan soruşturmayı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu yönünden genişletti. Savcı, Özdağ hakkında karar verilmesi için ek raporlar beklediklerini açıkladı.

Zafer Partisi’nden Tepki

Zafer Partisi yöneticileri, sürecin siyasi bir operasyon olduğunu savunarak tepki gösterdi. Ali Dinçer Çolak, partililerin adliye önünde beklemeye devam ettiğini ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Özdağ’ın tutuklanıp tutuklanmayacağı sulh ceza hakimliğindeki değerlendirme sonucunda belli olacak. Yaşanan bu gelişmeler, siyaset arenasında büyük yankı uyandırdı.