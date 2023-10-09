Ne çok söylenecek söz var, ne kadar çok dinlenecek anı, okunacak kitap var, izlenecek ne çok belgesel-film var. Türkiye’nin son 100 yılına dair…

Anadolu’nun son 100 yılında dönüm noktası olan Sakarya ve Afyon-Dumlupınar meydan muharebelerinde savaşan Dedem Gazi Tahir, başına aldığı şarapnel parçalarıyla ağır yaralanmış, Yüce Rabbim onu ailesine bağışlamış... Kendisi kafatası kemiğinin yarısı olmadan savaş gazisi olarak 1971 yılına kadar yaşadı.

Çocukluğum Dedemden Sakarya ve Afyon-Dumlupınar savaşı hikâyelerini dinleyerek geçti. Bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Neredeyse her evden 100 binlerce şehit ve gazinin kanı ile vatan oldu.

Hepsinin ruhları şad olsun. Malazgirt savaşından sonra tüm Türk boylarının akın akın Anadolu’ya yerleşmeye başlamasının üzerinden 950 yıl geçti. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Anadolu toprakları; Yunanistan, Bulgaristan, İngiltere, İtalya, Fransa ve Sovyetler Birliği askerleri tarafından işgal edilirken, Ermeni çetecileri ise bölge bölge isyan başlatarak büyük soykırım yaptı.

ANADOLU IŞGAL ALTINDAYDI

Düşmanla çarpışan Milli Mücadele Ordumuza, savaş meydanlarına erzak ve silahları kağnı arabalarıyla taşınırken, dağlar ovalar aşıldı. Anadolu halkı son 100 yılda bazen ağıt yakıp, acılarını sinesinde sakladı, türkülere döktü. Ama hiç durmadan, bıkmadan usanmadan çalışarak işgalden, yokluktan ve yoksulluktan kurtulma mücadelesi verdi. Son 100 yıl, dünya için hiç de parlak olmadı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ikiye bölünmüş bir dünyada “tarafsız devlet” olarak yaşamak kolay değildi. İki süper güce bölünen dünyada işgaller, baskınlar, bombalarla hâlâ acılar dur durak bilmeden sürüyor ama en çok zulüm, halkı Müslüman olan ülkelerde yapılıyordu. 1980’li yılların sonunda Sovyetler Birliği’nin dağılması yeni bir süreci başlatırken Birleşmiş Milletler Örgütü maalesef sorunlara çare olamadı, hâlâ olamıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2019 yılından bu yanana her yıl, BM Genel Kurulu’nda “Dünya 5’ten büyüktür ”diye boşuna haykırmıyor.

CUMHURİYETİN İLK YILLARI

Ekim sayımızda Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılını daha çok ekonomik olarak ele alan bir çalışma hazırladık. 1923 yılında bağımsızlığını ilan eden Türkiye Cumhuriyeti’nin iğne, iplik, silah, mermi, araba, uçak yapacak fabrikaları yoktu. Şükürler olsun ki, Mustafa Kemal’in başlattığı sanayileşme hamlesiyle 1939 yılına kadar birçok sektörde fabrikalar yapıldı.

Türkiye’de Nuri Demirağ’ın yaptığı uçaklar 25 ülkeden alıcı buldu. Atatürk’ün ölümünden sonra başlayan CHP döneminde (Milli Şef İsmet İnönü dönemi) silah, uçak, otomobil gibi birçok sektörde faaliyet gösteren fabrikalar kapatıldı. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra ise ABD ve Batı bloku top yekûn Türkiye ye ambargo uygulamaya başladı. Şu anda Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya’ya uygulanan ambargonun belki 100 katı daha ağır yaptırımları olan ambargo, Türkiye’yi Süleyman Demirel’in sözüyle “5 cent’e muhtaç”etmişti.

1983 yılında Turgut Özal döneminin başlamasıyla Türk ekonomisi dış dünyaya açılmaya başladı. İçten içe devam eden sanayileşme hamlesiyle Türkiye, bugün kendi savunma silahlarını yüzde 85-90 oranında yapabilen bir seviyeye geldi.

PRENS EDWART’IN TÜRKIYE ZIYARETİ

Değerli Ekovitrin Okuyucuları, Ekim 2023 özel sayımız için Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı’nı Ekovitrin için yazdı.

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Hedef 7 milyar dolar ihracat.. “Ev ve mutfak Eşyaları” sektörü ile “Endüstriyel Mutfak ve otel Ekipmanları” sektörü bu yıl 7 milyar dolar ihracat hedefliyor. Sektör temsilcileri başarıların sırrını Ekovitrin’e açıkladılar.

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