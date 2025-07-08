275 metre gövde yüksekliğiyle dikkat çeken dev yapı, 2024 yılında üretime başlamasından bu yana toplam 3,1 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine yaklaşık 8,4 milyar lira katkı sağladı.

Tamamen yerli mühendislik ve iş gücüyle hayata geçirilen Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik projeleri arasında öne çıkıyor. Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat üretim kapasitesine sahip olan baraj, bu performansıyla yaklaşık 750 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele ulaşıyor.

Barajın faaliyete geçmesiyle birlikte, ülkenin dışa bağımlılığı azalarak yenilenebilir enerji üretimindeki pay artarken, aynı zamanda enerji ithalatı yükü hafifliyor. Elektrik üretiminin yanı sıra taşkın kontrolü ve su depolama gibi hayati işlevleri de bulunan Yusufeli Barajı, bölge için sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda istihdam ve bölgesel kalkınma motoru haline geldi.

Yetkililer, barajın tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte üretim verimliliğinin daha da artacağını ve önümüzdeki yıllarda ekonomiye sağlayacağı katkının katlanarak büyüyeceğini vurguluyor. Türkiye’nin mühendislik gücünü ve teknik kapasitesini dünyaya gösteren bu projeyle birlikte, yerli ve sürdürülebilir enerji yatırımlarının önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor.