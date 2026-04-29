Tahminlere göre yağışlar, yurt genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji, mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna doğru düşeceğini ve önümüzdeki hafta ortasına kadar birçok bölgede mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi.

BUZLANMA VE ZİRAİ DON RİSKİ

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde zirai don riski oluşabileceği belirtilerek vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi istendi.

İLLERE GÖRE BEKLENEN EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

1–6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde öngörülen en düşük sıcaklıklar şöyle açıklandı:

Ankara 3°C, İstanbul 8°C, İzmir 7°C, Konya 7°C, Kocaeli 9°C, Bolu 2°C, Samsun 7°C, Trabzon 9°C, Tokat 5°C, Erzurum 1°C, Eskişehir 3°C, Afyonkarahisar 3°C, Balıkesir 4°C ve Sivas 5°C.