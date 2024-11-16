Türkiye genelindeki tüm şubelerinden çocuklar için ücretsiz boyama kitapları dağıtan Yurtiçi Kargo’nun Genel Müdürü Fatih Önyol, toplam 200 bin adet boyama kitabı ve boyama kaleminin Türkiye genelinde ücretsiz olarak talep eden herkese hediye edildiğini açıkladı.

“Ara tatilde güzel zaman geçirmelerini istedik”

“Okulların ilk ara tatile girmesiyle birlikte bir hafta boyunca evde olacak çocukların, evlerinde güzel zaman geçirmelerine bir katkı sağlamak istedik. Boyama kitabımızla birlikte çocuklarımız hem kargo sektörünü tanıyacak, hem de bizim kargo teslim ettiğimiz birçok meslek ile tanışmış olacak. Boyama kitabımızla birlikte çocuklarımız, kahraman kuryelerimizin kargoları teslim etmek için çıktığı yolculuğu birlikte renklendirecekler.

Boyama kitapları ücretsiz olarak tüm şubelerden alınabilir

Dileyen tüm anne ve babaların kendilerine en yakın Yurtiçi Kargo şubesinden boyama kitaplarını ve boyama kalemlerini alabileceğini belirten Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, anne ve babaların kendilerine en yakın Yurtiçi Kargo birimini ise resmi web sitelerinden ya da Google Haritalardan bulabileceklerini belirtti.

“Deprem bölgesine öncelik verdik”

Boyama kitapları ve kalemlerinin sayısı konusunda Deprem Bölgesine ağırlık verdiklerini belirten Fatih Önyol, “Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturmak bize yetecektir” dedi ve tüm anne ve babaları çocuklarıyla birlikte Yurtiçi Kargo şubelerine davet etti.