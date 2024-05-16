Vatandaşlar yurtdışı seyahatlerinde uygun fiyatlar nedeniyle çeşitli teknolojik aletlerle dönüyorlar... Bunlardan biri de cep telefonları... Sabah'ın haberine göre, yurtdışından birden fazla cep telefonu getirilmesine yasak geldi. Yeni düzenlemeyle vatandaş, vatandaş gümrük vergisi ödemek istese dahi yurtdışından 2. bir telefon getiremeyecek. Bu nedenle getirilen ikinci telefona gümrükte el konulacak. Yolcu yeniden yurtdışına çıktığında ise el konulan telefon kendisine iade edilecek. Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.