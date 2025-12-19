Meta’nın başlattığı testte, Meta Verified aboneliği bulunmayan kullanıcıların ayda yalnızca iki harici bağlantı paylaşmasına izin veriliyor. Daha fazla link paylaşmak isteyenlerin ise ücretli aboneliğe geçmesi gerekiyor. İngiltere’de Meta Verified’ın aylık bedeli en az 9,99 sterlin olarak uygulanıyor.

Uygulama şu aşamada Profesyonel Mod kullanan bazı sayfa ve profilleri kapsıyor ve içerik üreticilerine gelir sağlayan araçlarla birlikte test ediliyor. Meta, denemenin amacının, bağlantılı gönderilerin Meta Verified abonelerine ek değer sunup sunmadığını ölçmek olduğunu belirtiyor.

Medya için dolaylı ama güçlü etki

Haber kuruluşları testin doğrudan hedefi olmasa da, kullanıcıların haber linki paylaşmakta zorlanması yayıncılar üzerinde dolaylı fakat güçlü bir etki yaratabilir. Zaten son yıllarda Facebook trafiğine bağımlılığı azalan medya için bu adım, yeni bir baskı unsuru olarak görülüyor.

Meta’nın 2023’te haber içeriklerini algoritmada geri plana almasının ardından birçok yayıncının çevrim içi trafiğinde sert düşüşler yaşanmıştı. Bazı ölçümlere göre Facebook’tan haber sitelerine yönlenen trafik, 2024’te bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 azaldı.

Kullanıcılara uyarı mesajları

Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinde, 16 Aralık itibarıyla Meta Verified olmayan profillerin ayda iki ücretsiz bağlantı hakkı bulunduğuna dair uyarılar yer aldı. Bu uyarılar, testin fiilen devreye alındığını gösteriyor.

“Gelir odaklı dönüşüm”

Medya danışmanı David Buttle, Meta’nın uzun süredir haberden bilinçli biçimde uzaklaştığını vurgulayarak, “Bu hamle, Facebook’un ücretsiz içerik dağıtımından gelir odaklı bir modele geçişini pekiştiriyor” değerlendirmesini yaptı.

Meta ise Ocak ayında yapılan bir başka algoritma değişikliği sonrasında bazı haber sitelerinde sınırlı bir toparlanma görüldüğünü kabul ediyor. Ancak uzmanlara göre, bağlantı paylaşımının ücretlendirilmesi kalıcı hale gelirse bu kazanımlar kısa ömürlü olabilir.

Uzmanlar, söz konusu testin Facebook’un sosyal ağ kimliğinden uzaklaşıp abonelik ve içerik üretici gelirlerini önceleyen bir platforma dönüşümünde yeni bir aşama olduğuna dikkat çekiyor.