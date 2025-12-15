Günümüz modern savaş ortamında hava savunma sistemleri, askeri üstünlüğün ve kritik altyapıların korunmasının en temel unsurları arasında yer alıyor. İnsansız hava araçları, balistik füzeler ve hassas güdümlü mühimmatların artan tehdit oluşturması, etkin ve çok katmanlı hava savunma ağlarını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yerli ve milli hava savunma sistemleriyle hava sahasının güvenliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı kilit rol üstleniyor

Konya’da konuşlu Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı, envanterinde bulunan Hisar-A, Hisar-O ve Korkut sistemleriyle hem askeri birliklerin hem de sivil yerleşim alanlarının korunmasında kritik görevler üstleniyor. “Çelik Kubbe” olarak adlandırılan bu entegre savunma yapısı, Türkiye’nin hava savunma kabiliyetine caydırıcılık ve operasyonel esneklik kazandırıyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) ekipleri, Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı bünyesinde görev yapan hava savunma sistemlerini yerinde görüntüleyerek sistemlerin kabiliyetlerini kayıt altına aldı.

Atış Kontrol Merkezi hava resmini anlık izliyor

Atış Kontrol Merkezi (AKM), tüm hava savunma unsurlarının koordinasyonunun sağlandığı kritik bir merkez olarak öne çıkıyor. AKM Komutanı, merkezde görev planlaması, komuta-kontrol yönetimi, hava resminin izlenmesi, tehdit değerlendirmesi, silah tahsisi ve atış komutlarının elektronik ortamda füze sistemlerine aktarılmasının gerçekleştirildiğini belirtti. Merkez ayrıca dost hava savunma birliklerini ve sistemlerini de anlık olarak takip ediyor.

Hisar-O: Orta irtifada yüksek hassasiyet

Orta irtifa hava savunma füze sistemi Hisar-O, gelişmiş radar ve komuta-kontrol kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Hisar Tabur Komutanı’nın verdiği bilgilere göre sistem;

60 kilometreden hedef tespiti

40 kilometreden otomatik hedef takibi ve ateş

360 derece dikey atış kabiliyeti

Aynı anda 60 hedefi takip , 18 hedefi imha edebilme

Çoklu angajman ve ardışık ateşleme yeteneği

özellikleriyle görev yapıyor. Hisar-O, kara, hava ve deniz unsurlarıyla koordinasyon içinde çalışarak geniş bir savunma şemsiyesi oluşturuyor.

Korkut: Dakikada 1100 mermiyle alçak irtifada caydırıcı güç

Zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunmasında görev yapan Korkut, yüksek hareket kabiliyeti ve güçlü ateş gücüyle öne çıkıyor. Korkut Tabur Komutanı, sistemin dakikada 1100 mermi atım hızına, hareket halinde ateş edebilme ve parçacıklı mühimmat kullanma kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı. 35 milimetrelik silah sistemi, özellikle alçak irtifa tehditlerine karşı etkin koruma sağlıyor.

Hisar-A: Otonom ve hızlı müdahale

Alçak irtifa hava savunmasında görev yapan Hisar-A, hedef tespit, takip, sınıflandırma, teşhis, komuta-kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını otonom olarak icra edebiliyor. Zırhlı ve paletli araç üzerine entegre edilen sistem, sahada hızlı konuşlanma ve yüksek reaksiyon kabiliyeti sunuyor.

Çelik Kubbe’nin kahramanları simülasyon merkezinde yetişiyor

Türkiye’nin hava savunma gücünü omuzlayan personel, eğitimlerini Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezinde alıyor. Merkezde; Korkut, Hisar-A, Hisar-O, Sungur ve Stinger sistemleri için birebir ölçekli simülasyon alanları bulunuyor.

Gerçeğe en yakın tehdit senaryolarıyla donatılan merkezde personel; hedef tespiti, angajman, komuta-kontrol, koordinasyon ve kriz yönetimi konularında üst düzey eğitim alıyor. Böylece Çelik Kubbe’nin kahramanları, modern harp şartlarına tam donanımlı şekilde hazırlanıyor.

Türkiye’nin hava sahası yerli ve milli sistemlerle korunuyor

Yerli savunma sanayii ürünleriyle güçlendirilen hava savunma ağı, Türkiye’nin hava sahasında etkin, hızlı ve caydırıcı bir güvenlik kalkanı oluşturuyor. Hisar-A, Hisar-O ve Korkut sistemleriyle desteklenen bu yapı, Türkiye’nin savunma gücünü her geçen gün daha da ileriye taşıyor.