Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar kapsamında Türkiye’nin yapay zeka altyapısı ve ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün bugünden itibaren yeni ismiyle faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde “Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü” kurulduğunu da bildirdi.

“Türkiye’yi Yapay Zekada Öncü Ülkelerden Biri Yapacağız”

Yapay zeka teknolojilerinin önümüzdeki yıllarda küresel ölçekte daha da önem kazanacağını vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye’nin bu alandaki gelişmelerin gerisinde kalmayacağını belirtti. Kacır, “Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla yapay zeka altyapı ve ekosistemimizin gelişimi için kritik düzenlemeler hayata geçirildi” ifadelerini kullandı.

Yeni yapılanma kapsamında Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, Türkiye’de veri merkezi ve bulut bilişim altyapısının geliştirilmesine yönelik politika ve stratejiler oluşturacak. Veri merkezlerine ilişkin kriter ve standartlar belirlenecek, belgelendirme ve yetkilendirme süreçlerine yönelik düzenlemeler yapılacak.

Yapay Zekada Etik, Güvenlik ve Mevzuat Çalışmaları

Genel müdürlüğün görev alanları arasında yapay zeka teknolojilerinin güvenilir, etik ilkelere uygun ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması da yer alacak. Bu doğrultuda veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesinin artırılması hedeflenirken; girişimler ve Ar-Ge faaliyetleri desteklenecek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri geliştirilecek.

Kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarının yürütüleceğini belirten Kacır, ulusal politika, strateji ve eylem planlarının hazırlanmasına katkı sağlanacağını, uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir mevzuat altyapısı oluşturulacağını ifade etti.

Dijital Devlette Yapay Zeka Dönemi

Bakan Kacır, dijital devlet uygulamaları kapsamında kamuda yapay zeka teknolojilerinin kullanımına ilişkin veri yönetimi süreçlerinin de belirleneceğini açıkladı. Buna göre, verinin oluşturulmasından saklanmasına ve imhasına kadar tüm aşamaları kapsayan ilke, usul ve standartlar hayata geçirilecek.