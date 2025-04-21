YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 19,30 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,70 artış, imalatta yüzde 19,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 18,41 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 22,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 20,82 artış, enerjide yüzde 5,08 azalış, sermaye mallarında yüzde 23,24 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,05 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,24 artış, imalatta yüzde 4,05 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 4,34 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,89 artış, enerjide yüzde 4,03 azalış, sermaye mallarında yüzde 5,38 artış olarak gerçekleşti.