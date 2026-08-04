Yunusemre Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda, CHP'den YENİ Parti'ye katılan meclis üyeleri sonrası başkanvekilliği ve ihtisas komisyonu seçimleri yeniden yapıldı. Başkan Semih Balaban, Muradiye için verilen sözlerin tamamlanacağını söyledi.

Yunusemre Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, CHP'den YENİ Parti'ye katılan meclis üyelerinin ardından başkanvekilliği ve ihtisas komisyonlarında değişikliğe gidildi.

Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda 54 gündem maddesi görüşüldü. Mecliste gerçekleştirilen seçimlerde 1. Başkanvekilliği görevine Güleycan Uzun, 2. Başkanvekilliği görevine ise Zeliha Oğur seçildi.

Meclis katipliği asil üyeliklerine Pınar Kına ve Mertcan Üreten, yedek üyeliklere Eylem Şahin ve Faruk Östlüer getirildi. İstifalar nedeniyle boşalan üç encümen üyeliğine ise Yelda Çevikoğlu, Haydar İzci ve Mehmet Sargın seçildi.

Toplantıda ayrıca Plan ve Bütçe, İmar, Gençlik Spor ve Eğitim, Çevre ve Sağlık, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Kültür ve Sosyal İşler, İdari ve Hukuk İşleri, Kentsel Dönüşüm, Sanayi, Bilişim ve Teknoloji, Afet ile Sokak Hayvanlarını Koruma komisyonlarında görev alacak üyeler belirlendi.

'Muradiye'nin 60 yılı kurtulacak'

Meclis toplantısında ilçenin en büyük mahallesi Muradiye'de yaşanan altyapı, üstyapı, su, elektrik kesintileri ve yol sorunları da gündeme geldi.

MHP Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık'ın, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ile koordineli çalışacak Muradiye'ye özel bir birim oluşturulması talebini değerlendiren Başkan Semih Balaban, Muradiye'de önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan Balaban, 'Muradiye konusunda eleştirilere saygılıyız ancak Yunusemre Belediyesi olarak ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. 2,5 yıllık süreçte Muradiye'de ek hizmet binası, Akasya Kafe, YEGEM Dershanesi, anaokulu ve Ali Çullu Sağlık Merkezi'ni hizmete açtık. Üç ay içinde bir parkı da mahallelinin hizmetine sunacağız. Basketbol, voleybol, futbol sahası ile taziye evinin temelleri atılıyor' dedi.

Muradiye'de verilen sözlerin tamamlanacağını belirten Balaban, 'Seçim beyannamemize baksınlar, bunların sözünü vermiştik ve hepsini yaklaşık 3,5 yılda tamamlamış olacağız. Besim Başkan, Muradiye'ye 2 milyarın üstünde altyapı yatırımı gerçekleştiriyor. Burada sıkıntılar vardır ama 1,5-2 yıl sonra Muradiye'nin bu altyapı yatırımıyla 60 yılı kurtulacaktır' ifadelerini kullandı.

Başkan Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muradiye'de yapılan altyapı çalışmalarının ardından 12 kilometrelik soğuk asfalt çalışmasının da tamamlandığını belirterek, Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

Uzman çavuşun ailesine başsağlığı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, meclis konuşmasının sonunda Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ahmet Balaban için rahmet dileyerek ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Balaban ayrıca FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti.

Yunusemre Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nın ise 1 Eylül Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.