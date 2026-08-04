Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ardından ilçede göreve başlayan Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci'yi belediye meclis üyeleriyle birlikte makamında ziyaret etti.

Darende Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ilçenin gelişimine katkı sağlayacak gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alican Bozkurt, alınan kararların Darende'ye hayırlı olmasını temenni ederek toplantıya katılan meclis üyelerine teşekkür etti. Bozkurt, ilçeye birlik ve istişare anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Meclis toplantısının ardından Başkan Bozkurt ile belediye meclis üyeleri, ilçede göreve başlayan Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Kaymakam Sirkeci'ye yeni görevinde başarılar dileyen Bozkurt, nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, Darende adına uyum ve iş birliği içerisinde verimli hizmetler gerçekleştirileceğine inandıklarını ifade etti.