Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, meclis toplantısında ilçede devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi vererek, 'Kararlı ve istikrarlı adımlarla eser ve hizmet çıtasını yukarıya taşımaya devam ediyoruz' dedi.

Canik Belediye Meclisi Ağustos Ayı Açılış Toplantısı, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve yeni yatırımlar ele alındı. Canik'e kazandırılması planlanan yatırımlar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Sandıkçı, yenilenen yüzüyle hizmete sunulan Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nin vatandaşların uğrak noktası olmaya devam ettiğini belirtti. Tesisin ilçe turizmine katkı sunduğunu ifade eden Sandıkçı, gençlere ve ailelere yönelik sosyal etkinliklerin de sürdüğünü söyledi. Canik için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Sandıkçı, 'Kararlı ve istikrarlı adımlarla eser ve hizmet çıtasını yukarıya taşımaya devam ediyoruz' diye konuştu.

Araç filosu güçlendiriliyor

Belediyenin araç filosuna yönelik yatırımların devam ettiğini kaydeden Sandıkçı, yeni iş makineleri, temizlik ve hizmet araçlarının filoya dahil edildiğini belirtti. Sandıkçı, 'Hemşehrilerimize daha etkin ve kesintisiz bir şekilde hizmet sunmak hedefiyle araç filomuza yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü araç filomuzla sahadaki hizmet verimliliğimizi artırıyor, çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Yeni araçları, araç filomuza kazandırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yeni sosyal alanlar ve ulaşım yatırımları

Canik'te yeni sosyal yaşam alanları ve ulaşım projelerinin devam ettiğini aktaran Başkan Sandıkçı, ilçeye değer katan parklar, mesire alanları ve yeni yollar kazandırmayı sürdürdüklerini söyledi. Altyapısı tamamlanan yolların yenilendiğini belirten Sandıkçı, 'Belediyemiz öz kaynaklarıyla üretiyor, yeni projeleri ve yatırımları ilçemize kazandırıyoruz. Eğitimden turizme, ulaşımdan sosyal yaşam alanlarına kadar her alanda örnek projeleri ve yatırımları hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı sürdürüyoruz' şeklinde konuştu.